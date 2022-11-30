Премьер Канады Трюдо заявил, что Украина должна выиграть в конфликте
Премьер Канады Трюдо считает, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией
Оттава,
30 ноября 2022, 20:21 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Украина должна победить в конфликте с Россией. На вопрос, будет ли ему «комфортно», если оружие, которое поставляет Киеву Канада, будет использоваться для ударов по российскому Крыму, глава канадского правительства не ответил.
Джастин Трюдо
(сс) Presidencia de la República Mexicana
«Мы работаем со всеми нашими союзниками. Речь идет не о какой-либо отдельной стране, хотя у всех нас одинаковые красные линии. Мы ясно показываем, что Украина может и должна выиграть в конфликте», — заявил Трюдо 30 ноября на онлайн-форуме Reuters Next.
Как сообщало ИА REGNUM, в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в октябре 2022 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил действия России и подтвердил продолжение военной помощи Киеву.
История вопроса
После начала гражданского конфликта на юго-востоке Украины ряд государств-партнёров принял решение об оказании военно-политической помощи киевскому режиму. В частности, США начали поставки материально-технической помощи и вооружения. Всего за пять лет с 2014 по 2019 годы, по данным Пентагона, Соединённые Штаты вложили в обороноспособность киевского режима около 1,3 млрд долларов. Так, США поставили противотанковые комплексы, бронированные автомобили повышенной проходимости типа HMMWV и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, бронежилеты и кевларовые шлемы, катера береговой охраны. Кроме того, по мнению экспертов, Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие через страны-сателлиты в Восточной Европе. Канада поставила киевскому режиму баллистические маски, приборы ночного видения, бронежилеты, кевларовые шлемы, радиостанции и т.д. Оттава также пообещала начать поставки бронетехники.