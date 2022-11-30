Оттава, 30 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Украина должна победить в конфликте с Россией. На вопрос, будет ли ему «комфортно», если оружие, которое поставляет Киеву Канада, будет использоваться для ударов по российскому Крыму, глава канадского правительства не ответил.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Мы работаем со всеми нашими союзниками. Речь идет не о какой-либо отдельной стране, хотя у всех нас одинаковые красные линии. Мы ясно показываем, что Украина может и должна выиграть в конфликте», — заявил Трюдо 30 ноября на онлайн-форуме Reuters Next.

Как сообщало ИА REGNUM, в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в октябре 2022 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил действия России и подтвердил продолжение военной помощи Киеву.