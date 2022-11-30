Херсон, 30 ноября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. После эвакуации с правого берега Днепра в Херсонской области ситуация на рынке труда в регионе стала непростой. Об этом 30 ноября на пресс-конференции заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«С работой, с трудоустройством ситуация достаточно непростая», — сказал глава региона.

Он отметил, что на правом берегу остались наиболее крупные предприятия. На территории, которая контролируется Россией, в основном аграрные или туристические районы. Для помощи эвакуированным жителям области в поиске работы проводятся ярмарки вакансий.

Напомним, командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин объяснил необходимость эвакуации с правого берега Днепра угрозой подрыва Каховской ГЭС. В этом случае из-за разлива реки подразделения там остались бы без снабжения.