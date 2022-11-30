На аукцион Sotheby’s выставлен архипелаг из более чем ста островов Индонезии

Джакарта, , 20:07 — REGNUM Индонезийский архипелаг из более чем 100 островов выставлен на аукционе Sotheby’s, сообщает индонезийское информагентство KabarTotabuan.

Остров Zahrasrtn

Торги пройдут с 8 по 14 декабря 2022 года.

В списке онлайн-аукциона Sotheby’s указано, что заповедник Види является «одной из самых нетронутых коралловых экосистем, оставшихся на Земле». Здесь также обитают сотни редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.

Расположенный на востоке Индонезии, в самом сердце Кораллового треугольника, заповедник Види представляет собой коралловый архипелаг, состоящий из более чем 100 нетронутых необитаемых тропических островов.

По словам представителя Sotheby’s, хотя заповедник необитаем, его иногда посещают две небольшие общины жителей материковой части Индонезии.

Сообщается, что богачи со всего мира будут бороться за акции компании Leadership Islands Indonesia (LII), которая занималась созданием эко-курорта на архипелаге.

Напомним, природный заповедник Види был объявлен морской охраняемой территорией в 2020 году, а его тропические леса отнесены к особо охраняемым территориям.