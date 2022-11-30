Москва, 30 ноября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Законопроект об уточнении обязательных требований в области промышленной безопасности, оказывающих влияние на сроки промышленного строительства внесло, в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По действующему законодательству к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества, вещества, представляющие опасность для окружающей среды. В случае если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем 500 метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида. Это требование направлено на исключение рисков «эффекта домино» на опасных производственных объектах, говорится в сопроводительных документах.

Законопроект предусматривает установление случая, при котором допускается не применять суммацию опасных веществ при определении класса опасности опасных производственных объектов. В правительстве пояснили, что действующим законом установлена обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества. При этом перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, предусматривает необходимость включения в нее информации, которой достаточно для определения возможности каскадного развития аварий, то есть «эффекта домино» на опасных производственных объектах при условии учета их взаимного расположения при разработке деклараций промышленной безопасности вновь строящихся и реконструируемых опасных производственных объектов.

Таким образом, в случае если при разработке декларации промышленной безопасности строящегося, реконструируемого опасного производственного объекта будет установлена невозможность каскадного развития аварии, учет суммарного количества опасных веществ одного вида представляется нецелесообразным. Законопроектом предусматривается возможность неприменения указанного требования в конкретном случае.