Вашингтон, 30 ноября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Зима не помешает продолжить боевые действия на Украине. Об этом 30 ноября в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Он добавил, что, вероятно, боевые действия на Украине в зимний период замедлятся, но не прекратятся совсем.

«Мы ожидаем, что зимой наземные операции […], а также воздушные операции будут затруднены, потому что погода и условия на земле просто не будут способствовать большому количеству маневров и операций», ― подчеркнул представитель Белого дома.

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При этом он отметил, что американские власти «абсолютно уверены, что боевые действия будут продолжаться в зимние месяцы, просто, вероятно, что-то будет сокращено или изменено в зависимости от погодных условий».

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может завершить специальную военную операцию, которая была начата 24 февраля, после достижения её целей.