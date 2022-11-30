Берн, 30 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Реальная заработная плата в мире в первом полугодии 2022 года снизилась на 0,9%. Снижение зафиксировано впервые с начала XXI века. В докладе Международной организации труда (МОТ) причиной названа инфляция. Упоминается в качестве причин и спецоперация на Украине, которая якобы повлияла на резкое падение реальных зарплат в мире.

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«Серьезный инфляционный кризис в сочетании с глобальным замедлением экономического роста, которое отчасти вызвано войной на Украине и мировым энергетическим кризисом, ведет к резкому падению во многих странах реальных ежемесячных зарплат», — говорится в докладе МОТ.

Комментируя ситуацию, генеральный директор организации Жильбер Унгбо отметил, что к снижению зарплаты привели «многочисленные мировые кризисы». Они сделали жизнь десятков миллионов работников тяжелой и осложняют ещё большей неопределенностью в будущем.

Между тем, по данным МОТ, в ряде стран зафиксировано гораздо большее снижение реальной зарплаты. Названы, в частности, Канада и США, где средний уровень зарплат снизился за первое полугодие 2022 года на 3,2%. В ЕС и Восточной Европе этот показатель составил 2,4% и 3,3% соответственно.

Как подчеркнул Унгбо, снижение доходов может «ещё больше подогреть социальные волнения в мире», если не оказать помощь беднеющим работникам.