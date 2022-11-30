Москва, 30 ноября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Законопроект о создании комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории России правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Система создается в том числе взамен государственного фонда данных государственного экологического мониторинга и федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента, которые на сегодняшний день не созданы.

Планируется, что в систему будет включаться информация о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, для оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания на территориях эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

Оператором системы определена публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

В рамках создания системы запланирована ее интеграция со следующими государственными информационными системами, которые обеспечивают сбор, обработку и анализ информации, используемой для осуществления государственного экологического мониторинга, отмечают авторы.

Выполнение работ по созданию новой системы планируется в 2023–2025 гг. Финансирование создания системы предполагает около 2 млрд бюджетных средств.