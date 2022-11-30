Берлин, 30 ноября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Германия и Норвегия просят помощи НАТО в мониторинге подводной инфраструктуры, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Страны попросят НАТО создать координационный офис для защиты подводной инфраструктуры в свете нападений на сеть газопроводов «Северный поток», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стоере.

По словам немецкого канцлера, никто не должен думать, что атаки на критическую инфраструктуру Европы должны оставаться без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, целенаправленная диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Читайте также: Причиной падения давления в Nord Stream 2 и Nord Stream могла быть диверсия