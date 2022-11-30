* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Абу-Даби, 30 ноября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. ИГИЛ* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Юдинцев ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Экстремистская организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила 30 ноября о смерти своего лидера Абу аль-Хасана аль-Кураши. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Представитель группировки Абу Омар аль-Мухаджир заявил в аудиозаписи, опубликованной экстремистскими аккаунтами, что аль-Кураши был убит. При этом ни место, ни дата его смерти не уточняются.

Новым главарём ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.

В первом комментарии администрации США к сегодняшним новостям представитель Белого дома Джон Кирби сказал: «Белый дом приветствует известие о смерти лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Напомним, в феврале 2022 года президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали главу террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который пришёл в 2019 году сменил Абу Бакра аль-Багдади.