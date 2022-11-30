Джон Кирби: США не поставляют Киеву оружие большой дальности, чтобы не допустить эскалации конфликта

Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Вашингтон не поставляет Украине оружие большой дальности из-за того, что не хочет эскалации конфликта. Такой ответ дали в Белом доме на вопрос о причинах, по которым в пакете военной помощи Киеву нет оружия большой дальности.

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«Мы были очень последовательны в отношении этого. Мы каждый день работаем в тесном взаимодействии с Украиной, буквально каждый день, чтобы попытаться решить вопросы, касающиеся их оборонного потенциала, удовлетворить их нужды»,— цитирует ТАСС координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

В ходе брифинга 30 ноября он отметил также, что США и раньше заявляли о своих опасениях «о дальнейшей эскалации в этой войне, сверх того насилия, которому уже подверглись украинцы и Украина как страна».

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что Киев постоянно подчёркивает потребность в средствах дальнего огневого поражения.

«Мы работаем над этим и помогаем им получить (такие) системы», — заявил Кирби в мае 2022 года.

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