Минск, 30 ноября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Белоруссия отмечает высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США у своих границ. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин в интервью «СБ Беларусь сегодня».

President.gov.by Виктор Хренин

«Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Белоруссия с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника. Ведется разведка», — заявил министр обороны Белоруссии.

По данным министерства, интенсивность ведения разведки против Белоруссии «возросла с 30 самолето-вылетов в неделю в 2021 году до 65-70 в 2022 году». Разведка ведется с задействованием всего имеющегося арсенала — от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотников.

Виктор Хренин также назвал адекватной реакцией развертывание региональной группировки войск России и Белоруссии.

«Это адекватная реакция на действия НАТО в регионе и демонстрация нашей решимости защищать свою землю», — пояснил министр обороны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 29 ноября похоронили министра иностранных дел Владимира Макея.

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