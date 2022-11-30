Лондон, 30 ноября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Корни семьи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «восходят к раввину в Москве». Об этом, как передаёт издание Jewish News, заявил он, выступая в британской синагоге.

Think London Борис Джонсон

По данным журналистов, он также заявил, что собирается баллотироваться на пост депутата британского парламента от округа Аксбридж и Южный Руислип.

Ранее Джонсон уже говорил, что его прадед по материнской линии был московским евреем. Экс-премьер-министр страны также говорил, что «иногда» чувствует себя евреем.

Стоит отметить, что прадед Джонсона по отцовской линии был министром внутренних дел в Османской империи незадолго до её падения.