В ЛНР установили ставки для упрощенной системы налогообложения

Луганск, , 19:26 — REGNUM В Луганской Народной Республике установлены ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Соответствующий закон в ходе очередного пленарного заседания 30 ноября рассмотрел и принял Народный совет ЛНР. Об этом сообщается на сайте совета республики.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пояснил депутат Алексей Белецкий, законопроект был разработан в целях приведения нормативных правовых актов ЛНР в соответствие законодательству Российской Федерации.

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Парламентарий добавил, что при упрощённой системе налогоплательщику необходимо выбрать объект налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

«Ставки будут составлять для налогообложения доходов 3%, для тех, кто выберет доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, ― 7%», ― уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации ратифицировала договор между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов. Переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых регионов, будет действовать до 1 января 2026 года.