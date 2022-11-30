Донецк, , 19:25 — REGNUM Советник врио Донецкой Народной Республики Ян Гагин назвал соответствующими действительности потери украинских войск в 100 тыс. человек, обнародованные главой Еврокомиссии.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Украина провела уже не одну волну мобилизации и, естественно, им просто не жалко этого ресурса призывного. Они просто затыкают дыры на фронте. (…) Поэтому цифры вполне адекватные, они могут быть достаточно правдивыми», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Также советник главы ДНР отметил, что противник не забирает тела своих военных с поля боя, оставляя их там десятками и сотнями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что село Андреевка в ДНР вечером 30 сентября полностью освобождена от ВСУ российскими военными.

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