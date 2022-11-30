Донецк, 30 ноября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин назвал соответствующими действительности потери украинских войск в 100 тыс. человек, обнародованные главой Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Украина провела уже не одну волну мобилизации и, естественно, им просто не жалко этого ресурса призывного. Они просто затыкают дыры на фронте. (…) Поэтому цифры вполне адекватные, они могут быть достаточно правдивыми», — заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Также советник главы ДНР отметил, что противник не забирает тела своих военных с поля боя, оставляя их там десятками и сотнями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что село Андреевка в ДНР вечером 30 сентября полностью освобождено от ВСУ российскими военными.