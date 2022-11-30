Москва, 30 ноября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Запасы сырой нефти в США снизились на 12,6 млн баррелей за неделю и составили 419,1 млн баррелей, сообщает Минэнерго страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным Минэнерго, текущий объем запасов нефти на 8% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Напомним, что уровень материальных запасов влияет на цены нефтепродуктов. Январские фьючерсы на марку Brent, торги которыми завершаются 30 ноября, на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,13 (2,57%) — до $85,16 за баррель. Ранее цена доходила до $85,26 за баррель. Февральский фьючерс вырос в цене на $1,94 (2,3%), до $86,19 баррель.