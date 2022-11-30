Киев, , 19:12 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

«Я не думаю, что Владимир Путин применит ядерное оружие», — заявил Зеленский по видеосвязи в ходе мероприятия, организованного изданием The New York Times.

В сентябре Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине по видеосвязи выразил уверенность, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ядерные державы избегать военных столкновений, так как эскалация может приобрести неконтролируемый характер.

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