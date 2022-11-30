В Мариуполе обнаружен тайник с боеприпасами
В здании, где базировались боевики ВСУ, в Мариуполе найден тайник с боеприпасами
Москва,
30 ноября 2022, 19:09 — REGNUM В городе Мариуполе сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом 30 ноября сообщили в федеральной службе.
Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM
В ведомстве уточнили, что информация о его месте нахождения была получена от местного жителя.
Читайте также: Под Херсоном снова нашли тайники с боеприпасами ВСУ
«Из здания, где ранее базировались боевики ВСУ, росгвардейцы изъяли 11 выстрелов для гранатомёта РПГ-7, 3 гранаты Ф-1, патроны к стрелковому оружию различного калибра», ― говорится в сообщении Росгвардии в соцсети.
Также по теме: В Херсонской области нашли тайник с 127 снарядами для артиллерии ВСУ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители правоохранительных органов Херсонской области в селе Счастливцево обнаружили тайник с боеприпасами для артиллерии ВСУ. Схрон был оборудован в заброшенной постройке одной из баз отдыха. Из него изъято 127 снарядов калибра 152 мм и восемь металлических укупорок с боеприпасами.
Читайте ранее в этом сюжете:
Склад боеприпасов обнаружен в Геническе
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.