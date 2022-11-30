В здании, где базировались боевики ВСУ, в Мариуполе найден тайник с боеприпасами

Москва, , 19:09 — REGNUM В городе Мариуполе сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом 30 ноября сообщили в федеральной службе.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что информация о его месте нахождения была получена от местного жителя.

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«Из здания, где ранее базировались боевики ВСУ, росгвардейцы изъяли 11 выстрелов для гранатомёта РПГ-7, 3 гранаты Ф-1, патроны к стрелковому оружию различного калибра», ― говорится в сообщении Росгвардии в соцсети.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители правоохранительных органов Херсонской области в селе Счастливцево обнаружили тайник с боеприпасами для артиллерии ВСУ. Схрон был оборудован в заброшенной постройке одной из баз отдыха. Из него изъято 127 снарядов калибра 152 мм и восемь металлических укупорок с боеприпасами.

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