Москва, 30 ноября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. «Экспансионистский глобализм», который демонстрирует НАТО, дошёл до такого уровня, что это может привести к необдуманным решениям его руководства. Об этом 30 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Понимание западниками утраты своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть натовцев на необдуманные безответственные решения», — сказал Лавров.

По его мнению, большинство стран понимают, какие угрозы несёт агрессивная позиция Североатлантического альянса. Лавров также считает, что именно эти оценки определят позиции государств, когда начнётся обсуждение «будущего глобальной безопасности».

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Китай всё больше превращается из конкурента НАТО в соперника.