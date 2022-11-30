Москва, 1 декабря, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, делегация Госдумы во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным с официальным визитом посетит Абхазию, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

В программе визита — выступление Володина перед депутатами Народного собрания Республики Абхазия.

Также состоится встреча Володина со спикером Народного собрания — парламента Республики Абхазия Лашей Ашубой.

В октябре 2022 года спикер Госдумы Володин в ходе встречи с председателем Народного собрания Абхазии Ашубой в Москве призвал активизировать работу над соглашением о сотрудничестве парламентов России и Абхазии. Он также отметил необходимость обсудить новые форматы сотрудничества, в частности создание межпарламентской комиссии высокого уровня.