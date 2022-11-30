Тегеран, 30 ноября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана, сообщает 30 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

По данным сейсмологического центра, землетрясение ощущалось в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Эпицентр землетрясения находился в 88 км от города Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано на греческом острове Эвбея 29 ноября.