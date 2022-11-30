Москва, 30 ноября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана стали темой для обсуждения премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Уточняется, что телефонный разговор глав правительств двух государств состоялся 30 ноября.

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«Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств затронули также актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана», ― указано в сообщении.

Также в ходе беседы российский премьер-министр поздравил Асадова с днём рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, который посетит РФ с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят комплекс вопросов для дальнейшего развития отношений между Россией и Азербайджаном в контексте декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами двух стран в Москве 22 февраля 2022 года.