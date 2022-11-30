Пушилин сказал, какие возможности даст освобождение Дзержинска и Артемовска
Освобождение Дзержинска и Артёмовска откроет ВС России краматорское направление — Пушилин
Донецк,
30 ноября 2022, 18:55 — REGNUM Освобождение Дзержинска и Артёмовска Донецкой Народной Республики откроет подразделениям Вооружённых сил России дорогу на Краматорск. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин 30 ноября рассказал на телеканале «Россия-24».
Денис Пушилин
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Это перспективное направление, которое также позволит уже с нескольких сторон после освобождения Артёмовска выходить непосредственно на краматорское направление», — сказал Пушилин.
По его словам, бои на артёмовском направлении идут довольно долго. Туда перебросили резервы из-под Херсона. В скором времени должно быть завершено оперативное окружение Артёмовска. Также подразделения продвигаются к Дзержинску.
«В целом задача не меняется — это выход на конституционные границы ДНР», — добавил Пушилин.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.