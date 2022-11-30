Донецк, 30 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Освобождение Дзержинска и Артёмовска Донецкой Народной Республики откроет подразделениям Вооружённых сил России дорогу на Краматорск. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин 30 ноября рассказал на телеканале «Россия-24».

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Это перспективное направление, которое также позволит уже с нескольких сторон после освобождения Артёмовска выходить непосредственно на краматорское направление», — сказал Пушилин.

По его словам, бои на артёмовском направлении идут довольно долго. Туда перебросили резервы из-под Херсона. В скором времени должно быть завершено оперативное окружение Артёмовска. Также подразделения продвигаются к Дзержинску.

«В целом задача не меняется — это выход на конституционные границы ДНР», — добавил Пушилин.