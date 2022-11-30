Грозный, 30 ноября 2022, 18:47 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров стал обладателем почетного знака «Доблесть вдохновенного труда». Эту награду ему присвоила организация «Трудовая доблесть России». Сообщил о награждении и поздравил Рамзана Кадырова с этим событием министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По его словам, награда также вручена президенту Регионального общественного фенда Аймани Кадыровой. Её удостоили знака «Трудовая доблесть. Россия».
Как отметил министр, для вручения наград представители Всероссийской организации «Трудовая доблесть России» приехали в Чеченскую Республику.