Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен знака «Доблесть вдохновенного труда»

Грозный, , 18:47 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров стал обладателем почетного знака «Доблесть вдохновенного труда». Эту награду ему присвоила организация «Трудовая доблесть России». Сообщил о награждении и поздравил Рамзана Кадырова с этим событием министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Рамзан Кадыров Minkavkaz.gov.ru

По его словам, награда также вручена президенту Регионального общественного фенда Аймани Кадыровой. Её удостоили знака «Трудовая доблесть. Россия».

Как отметил министр, для вручения наград представители Всероссийской организации «Трудовая доблесть России» приехали в Чеченскую Республику.

«Организация награждает граждан, достигших успехов в различных, важных для страны областях. Награды вручал руководитель организации, Герой Социалистического труда Алексей Лёвин. В своём выступлении отметил бесценный вклад главы ЧР, Аймани Несиевны и чеченских бойцов в проведение СВО на Украине», — написал Дудаев в своем телеграм-канале.