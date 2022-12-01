Законопроект об уполномоченном по правам инвалидов и ветеранов внесен в Госдуму

Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о введении должности уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов и ветеранов, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов и ветеранов, а также должность уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов в субъекте Российской Федерации. Инициативой определяется их правовое положение, основные задачи и компетенции.

Согласно документу, омбудсмен рассматривает жалобы инвалидов и ветеранов; участвует в рассмотрении дел арбитражными судами; участвует в уголовном судопроизводстве; имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения; имеет право в случаях, предусмотренных федеральными законами, без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания; осуществляет иные действия, направленные на защиту прав и законных интересов инвалидов и ветеранов.

Уполномоченный при президенте также вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах.

«Введение в действие закона позволит также консолидировать полномочия действующих в настоящее время на федеральном и региональном уровнях консультативных органов, комиссий и должностных лиц по защите прав инвалидов и ветеранов в едином государственном органе», — приводят аргументы авторы инициативы.

В России институт уполномоченного по правам человека введен Конституцией, а с 1998 года действует на основании федерального конституционного закона.

В Госдуме периодически звучат предложения ввести должности новых омбудсменов по тому или иному направлению. В частности, на рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект о военных омбудсменах, звучала идея ввести должность спортивного омбудсмена.