Москва, 30 ноября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. О сложнейшем периоде, который наступил в мировой истории, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с участниками программы «Диалог во имя будущего».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

По словам министра иностранных дел РФ, Запад должен переосмыслить свое место в отношениях с Россией и в мировой политике.

«Не будем этого скрывать и бояться. Этапы такого рода всегда стимулируют дипломатов, политиков, государственных деятелей на выработку новых подходов», — заявил глава МИД России.

Сергей Лавров подчеркнул, что привычных отношений с Западом больше не будет. По словам министра, группа стран — меньшинство мирового сообщества — не будет определять конкретные направления жизни всей планеты.

Глава МИД России также заявил, что Запад хочет, чтобы все выполняли «правила», на которых основан миропорядок, а «они меняются от случая к случаю, в зависимости от того, что конкретно в том или ином регионе мира сегодня нужно западникам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не так давно Россия и США подтвердили приверженность Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).