Урегулирование приднестровского конфликта зависит от разрешения ситуации на Украине — МИД Румынии

Бухарест, , 18:47 — REGNUM Урегулирование приднестровского конфликта будет возможно только после завершения спецоперации на Украине. Такое предположение высказал на конференции министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его мнению, самым эффективным механизмом по нормализации отношений между Молдавией и Приднестровьем является формат «5+2». В него, кроме данных республик входят (Россия, Украина ОБСЕ, США и ЕС).

«Встречи в формате «5+2» … приостановлены, так как в период этого конфликта трудно усадить за один стол Украину и Россию», — сказал Ауреску.

Он добавил, что ситуация в Приднестровье также будет сильно зависеть от того, как завершится специальная операция (СВО) по денацификации Украины.

Стоит отметить, что Кишинёв видит решение молдавско-приднестровского конфликта только в рамках вхождения ПМР в состав Молдавии. Тирасполь настаивает на признании независимости Приднестровья.

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