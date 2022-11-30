Бухарест, 30 ноября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Урегулирование приднестровского конфликта будет возможно только после завершения спецоперации на Украине. Такое предположение высказал на конференции министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По его мнению, самым эффективным механизмом по нормализации отношений между Молдавией и Приднестровьем является формат «5+2». В него, кроме данных республик входят (Россия, Украина ОБСЕ, США и ЕС).

«Встречи в формате «5+2» … приостановлены, так как в период этого конфликта трудно усадить за один стол Украину и Россию», — сказал Ауреску.

Он добавил, что ситуация в Приднестровье также будет сильно зависеть от того, как завершится специальная операция (СВО) по денацификации Украины.

Стоит отметить, что Кишинёв видит решение молдавско-приднестровского конфликта только в рамках вхождения ПМР в состав Молдавии. Тирасполь настаивает на признании независимости Приднестровья.