Чебоксары, 30 ноября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Чебоксарах в микрорайоне «Университет» открылся детский сад «Маленькие академики». Трехэтажное здание детского сада на 250 мест построено благодаря нацпроекту «Демография» в рамках программы «Развитие образования» по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования в Чебоксарах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. И первыми воспитанниками нового детского сада стали полуторагодовалые малыши, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Чебоксар.

gcheb. cap.ru В Чебоксарах в микрорайоне «Университет» открылся детский сад «Маленькие академики»

Вместе с родителями оценили условия в современном детсаду спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, замминистра образования региона Алексей Лукшин, глава Чебоксар Евгений Кадышев, глава администрации столицы Чувашии Денис Спирин. Гости отметили, что здесь созданы все необходимые условия для комфорта и удобства детей — современные групповые комнаты, приобретено интерактивное оборудование.

gcheb. cap.ru В Чебоксарах в микрорайоне «Университет» открылся детский сад «Маленькие академики»

Кроме того, в детском саду для всестороннего развития дошколят есть творческая мастерская, кабинет для дополнительного образования, агро-лаборатория, лего-студия, «академия финансовой грамотности», спортивный и музыкальный залы, бассейн. Новацией стала первая в Чувашии «академия археологии», где ребята смогут почувствовать себя настоящими археологами и поучаствовать в раскопках.

Для детей созданы самые комфортные условия, где с ними будут заниматься квалифицированные педагоги, которые помогут ребятам раскрыть их таланты, отмечают власти. Строительство социальных объектов — один из основных векторов развития новых микрорайонов, отметил глава администрации Денис Спирин.

«Завершена череда строительства детских садов этого года, но на этом мы останавливаться не будем и уже приступили к строительству школы микрорайона Университет», — подчеркнул он.

Родители малышей тоже не скрывают своей радости. «Мы живем в соседнем доме и с нетерпением ждали открытие детского сада», — призналась мама воспитанника Вадима Михайлова, которая выразила благодарность главе Чувашии Олегу Николаеву, администрации города Чебоксары «за такой современный и уютный второй дом для наших малышей».

gcheb. cap.ru В Чебоксарах в микрорайоне «Университет» открылся детский сад «Маленькие академики»

В мэрии отмечают, что с 2021 года в Чебоксарах введены в эксплуатацию шесть детских садов на 1120 мест в новых микрорайонах города — «Солнечный», «Радужный», «Альгешево», 14-м микрорайоне НЮР, а также в микрорайонах «Благовещенский» и «Университет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года из резервного фонда Чувашии выделили очередные дополнительные средства на завершение строительства детского сада в микрорайоне Благовещенский в Чебоксарах.