Москва, 30 ноября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разрушается как организация. Об этом политик сообщил в интервью RT.

Mid.ru Сергей Рябков

«ОБСЕ разрушается как организация, она цинично используется узким кругом стран, чтобы преуменьшить важность альтернативных точек зрения на глобальную архитектуру безопасности», — заявил Рябков.

Также замглавы МИД отметил, что Мюнхенскую конференцию по безопасности можно назвать «нелепой». По его словам, формат отрицания альтернативных идей привел к тому, что уровень участия России был снижен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД РФ Сергей Лавров призвал державы, имеющие в своем арсенале ядерное оружие, избегать любых военных столкновений.