Кишинёв, 30 ноября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Закупочная стоимость природного газа, который Россия поставляет в Молдавию, в декабре снизится на 4% и составит $785 за 1 тыс. кубометров. Об этом 30 ноября сообщил в своём телеграм-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Предварительно составит для АО «Молдовагаз» 785 долларов США за тысячу кубометров, с учетом теплотворной способности», — написал Чебан.

Он добавил, что Россия продолжит поставлять газ в Молдавию и Приднестровье в том же объёме — $5,7 млн кубометров в сутки.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года зависит от ситуации на энергетическом рынке Европы. В сентябре 2022 года она выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров топлива, в октябре снизилась до $1031 в связи с переходом на «зимнюю» формулу расчёта. В ноябре за 1 тыс. кубометров газа Молдавия платила $821.