Глава МИД России: РФ и США остаются привержены СНВ-3

Москва, , 18:24 — REGNUM Не так давно Россия и США подтвердили приверженность Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего».

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сохранился только Договор СНВ-3, действие которого мы предлагали продлить без каких-либо условий еще прошлой администрации США, но она не шла на это. После вступления в должность президента Джо Байдена такое решение было принято. Российская Федерация и США не так давно подтвердили свою приверженность договору», — заявил Сергей Лавров, добавив, что «все восприняли договор с большим облегчением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России заявил, что безвременная кончина главы МИД Белоруссии Владимира Макея оказалась неожиданной для всех.

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