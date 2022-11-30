Москва, 30 ноября 2022, 18:22 — REGNUM Слухи, что сотрудникам администрации президента России якобы запретили выезжать за границу, не соответствуют действительности. Об этом 30 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это сущая неправда», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в соцсетях распространили сообщения, что сотрудникам президентской администрации якобы временно запретили выезжать в другие страны в отпуск и в командировки.