Песков назвал неправдой слухи о запрете выезжать сотрудникам администрации
Песков опроверг сообщение о запрете выезжать за границу сотрудникам администрации президента
Москва,
30 ноября 2022, 18:22 — REGNUM Слухи, что сотрудникам администрации президента России якобы запретили выезжать за границу, не соответствуют действительности. Об этом 30 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Это сущая неправда», — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее в соцсетях распространили сообщения, что сотрудникам президентской администрации якобы временно запретили выезжать в другие страны в отпуск и в командировки.
История вопроса
В феврале-марте 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине несколько десятков западных стран резко усилили антироссийские санкции. Власти РФ отмечают, что такие санкции были бы введены в любом случае, а одним из ответов на новую ситуацию в мировой экономике должно стать ускорение переориентации внешнеэкономической деятельности России на незападные рынки.