Москва, 30 ноября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Слухи, что сотрудникам администрации президента России якобы запретили выезжать за границу, не соответствуют действительности. Об этом 30 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это сущая неправда», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в соцсетях распространили сообщения, что сотрудникам президентской администрации якобы временно запретили выезжать в другие страны в отпуск и в командировки.