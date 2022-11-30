Москва, , 18:10 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что вопрос о проведении в Шотландии нового референдума о независимости может стать для Великобритании серьезной проверкой. Об этом она заявила на брифинге 30 ноября.

Мария Захарова МИД России

«Исходя из экономической рецессии, охватившей Великобританию, вопросы эти вопросы будут решать на основе международного права и британского законодательства с должным учетом демократичного и транспарентного волеизъявления населения Шотландии», — заявила Захарова.

Также Захарова отметила, Москва подробно следит за процессом и анализирует его.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании расширили свой санкционный список в отношении России, включен в него ее 22 человека.

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