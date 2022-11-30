Москва, 30 ноября 2022, 18:10 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что вопрос о проведении в Шотландии нового референдума о независимости может стать для Великобритании серьезной проверкой. Об этом она заявила на брифинге 30 ноября.
«Исходя из экономической рецессии, охватившей Великобританию, вопросы эти вопросы будут решать на основе международного права и британского законодательства с должным учетом демократичного и транспарентного волеизъявления населения Шотландии», — заявила Захарова.
Также Захарова отметила, Москва подробно следит за процессом и анализирует его.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании расширили свой санкционный список в отношении России, включен в него ее 22 человека.
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