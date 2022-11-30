Лавров: Запад использует Украину и её граждан как расходный материал

Москва, , 18:10 — REGNUM Развязанная коллективным Западом война против России негативным образом отражается на ситуации со стратегической стабильностью. Об этом 30 ноября на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Население Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Убеждённость западных стран в том, что путь к миру на Украине лежит через дальнейшее предоставление ей современных вооружений вплоть до её полной победы, о чём на днях ещё раз публично заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, свидетельствуют о политической шизофрении, указал Лавров.

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«Происходит раздвоение личности, дипломатическая и политическая шизофрения. Подобные высказывания отражают только то, что рассуждения Запада об общечеловеческих ценностях, о едином гуманитарном, экономическом пространстве, о безопасности от Атлантики до Урала являлись лицемерием», ― подчеркнул российский министр.

При этом глава внешнеполитического ведомства добавил, что Запад использует Украину и её граждан «в качестве расходного материала», накачивают современными вооружениями, подстрекают вести борьбу с Россией до «победы на поле боя» и при «не скрывают этого».

«Ни о каких равноправных отношениях с нашей страной западники никогда не помышляли. Это печальная констатация», ― заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная помощь, которую Киев получил от Соединённых Штатов и их союзников, помогла изменить ситуацию в конфликте с Россией в пользу Украины.

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