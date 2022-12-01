Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, в России будут внепланово проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, сообщает ИА REGNUM.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство РФ проводит индексацию тарифов ЖКУ для населения вместо запланированной ранее на 1 июля 2023 года, предельный уровень индексации тарифов при этом, как обещают, не превысит 9%.

Однако в ряде регионов России индексация окажется выше. Властям регионов разрешено менять тарифы на свое усмотрение: повышение в некоторых субъектах РФ может быть на 50% выше принятой на федеральном уровне средней величины.

Индексация коснется платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора.

Как пояснили в Минэкономразвития, перенос сроков очередного повышения тарифов позволит обеспечить бесперебойную работу ЖКХ по всей стране и развитие инфраструктуры, а также сохранить качество услуг для населения.

Следующая индексация запланирована на 1 июля 2024 года.

По подсчетам правительства, в среднем «платежка» вырастет на 324 рубля в месяц.

Между тем в Госдуме убеждены, что в нынешней экономической ситуации новая тарификация фактически обнуляет большинство социальных инициатив по облегчению финансового бремени граждан.

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