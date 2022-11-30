Пермь, 30 ноября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России по Пермскому краю возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на крупной теплоэлектростанции в Перми, сообщает Следственный комитет РФ в официальном телеграм-канале.

Sledcom.ru Следственный комитет

Пожар на пермской ТЭЦ-9 начался днем 30 ноября. Горела кровля одного из цехов, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате пожара пострадали трое работников предприятия: двое были госпитализированы в больницу с ожогами, один скончался.

На месте происшествия проводится осмотр, продолжается комплекс следственных действий. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

Напомним, Пермская ТЭЦ-9 является самой крупной в Перми. Ее ввели в эксплуатацию 65 лет назад, в 1957 году. На предприятии работает более 340 человек.