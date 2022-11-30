Абуджа, 30 ноября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Источником оружия и боевиков, пополняющих ряды террористов в районе озера Чад, назвал боевые действия на Украине президент Нигерии Мухаммаду Бухари, пишет 30 ноября Vanguard.

Chatham House Мохаммаду Бухари

Мухаммаду Бухари «Оружие, используемое в конфликте на Украине, в равной степени начинает просачиваться в регион».

Он добавил, что странам региона озера Чад следует усилить контроль за перемещением оружия.