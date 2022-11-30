Генсек НАТО посоветовал Киеву не торопиться с вступлением в альянс

Бухарест, , 17:45 — REGNUM На сегодняшний день Киеву важнее думать о том, как сохранить независимость государства, а не о членстве в Североатлантическом альянсе. Об этом 30 ноября в ход выступления по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Надо двигаться шаг за шагом, сейчас главное ― это сохранение Украины», ― подчеркнул генсек.

По его словам, продвинуть на пути к членству в НАТО Киеву может постепенно, развивая тесное политическое и практическое сотрудничество с альянсом.

«Это позволит укрепить институты, перейти с советских на новые натовские стандарты. Это позитивно для Украины, для повышения операционной совместимости», ― пояснил Столтенберг.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается отказываться от возможности стать членом Североатлантического альянса.

Вице-премьер режима Зеленского Ольга Стефанишина считает, что Киев может получить возможность вступить в НАТО ещё до окончания специальной военной операции России. При этом политик не согласилась с утверждением, что страна — участница вооружённого конфликта или участница территориального спора не имеет права присоединиться к альянсу.