Лондон, 30 ноября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. США не рассматривают Великобританию как интересного торгового партнера и рынок, сообщает британская газета Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Журналисты издания пишут, что Лондон «застрял» между США и ЕС в развивающейся торговой войне.

Британский госсекретарь по международной торговле Кеми Баденох пыталась повлиять на политику США в сфере экологических субсидий на сумму $369 млрд в рамках плана главы США Джо Байдена по борьбе с инфляцией.

«Кеми Баденох поднимала этот вопрос на многих уровнях с послом США в Великобритании, а также с членами администрации Байдена и высокопоставленными представителями», — пишет Daily Express.

В первую очередь британские автокомпании выступили против протекционистской политики США. Компании обеспокоены тем, что в пакете Байдена есть пункты, способные создать неравномерную конкурентную среду, при этом под удар рискуют попасть производители из Великобритании.

Напомним, ранее страны ЕС обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации.