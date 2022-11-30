Власти Великобритании расширили свой санкционный список против должностных лиц России

Лондон, , 17:44 — REGNUM Власти Великобритании расширили свой санкционный список в отношении граждан России, включив в него ещё 22 человек. Об этом 30 ноября пресс-служба британского МИД.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел (Великобритании Джеймс Клеверли) сегодня (30 ноября) объявил о новом пакете из 22 санкций, направленных против должностных лиц, которые поощряли и применяли призыв граждан для участия в [спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине]», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в обновлённый британский санкционный список в том числе вошли заместитель председателя правительства РФ глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель российского ЦИК Элла Памфилова и глава российской Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае реальной конфискации в Европе заблокированных российских активов Россия даст адекватный ответ.

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