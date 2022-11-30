Анкара, 30 ноября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экономику страны в 2022 году ждет рекордный рост. Об этом глава государства сообщил 30 ноября на заседании с участием глав представительств правящей партии справедливости и развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Турция сегодня входит в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП, что является показателем усиления нашей страны. Уверен, что рост экономики в 2022 году будет рекордным», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Также президент подчеркнул, что Турция продолжает экономический рост на фоне тяжелой экономической ситуации в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Китая в ООН Гэн Шуан призвал Турцию и Израиль прекратить атаки на Сирию.