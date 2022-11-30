Москва, 30 ноября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. После отказа Североатлантического альянса (НАТО) от предложения России по гарантиям безопасности российское Министерство иностранных дел не контактировало с указанным военно-политическим блоком по этому вопросу. Об этом 30 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Как напомнила российский дипломат, в начале 2022 года НАТО отказалось от серьезного диалога по предложению России по гарантиям безопасности.

«После этого каких-либо контактов по линии МИД с международным секретариатом НАТО не осуществлялось», — сказала она.

Отметим, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Михаилу Подоляку, главе офиса Зеленского, о том, что он некогда грозился дать интервью украинским журналистам в Ялте, и предложила ему приехать в Крым, не откладывая.