Москва, 30 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Российский рынок акций в декабре 2022 может «изобразить небольшое ралли» и пойти вверх. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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«Ноябрь для российского рынка акций завершается нейтрально. Прирост индекса к 30 ноября составляет лишь один процент. Волатильность рынка снизилась, амплитуда колебаний бумаг сузилась, а сопротивление на 2250 п. в индексе МосБиржи с первого раза так и не покорилось. Но в декабре рынок может попытаться изобразить небольшое ралли и пройти-таки планку 2250 п. вверх», — сказал Зельцер.

По его словам, важными драйверами повышения рынка способны выступить сырьевые цены — нефть и газ: «4 декабря ОПЕК+ обсудит квоты, и мы не ожидаем, что они будут увеличены, поскольку цены барреля и так упали. А 5 декабря ЕС грозился ввести эмбарго на российское сырье, что может повысить неопределенность поставок и поднять котировки фьючерсных контрактов. В итоге экспортеры сырья могут пользоваться повышенным спросом, и особенно бумаги газодобывающих компаний из-за наступления европейской зимы».

Зельцер отметил, что у экспертов сохраняются и ожидания умеренного ослабления рубля в сторону 65 рублей за доллар США: «При реализации такого сценария бумаги компаний, ориентированных на валютную выручку, будут в приоритете».

Еще одним фактором в пользу роста рынка в декабре 2022 года служат дивиденды, рассказал специалист: «Выплаты акционерам от нефтяных компаний могут быть реинвестированы в рынок, и, учитывая очень низкую ликвидность рынка в последние месяцы, приход свежих денег кратно превзойдет дневные обороты, а это драйвер роста цен акций».

Он подчеркнул, что инвесторы будут следить за банковским сектором: «Сбербанк возобновил публикацию финрезультатов, и если подтвердится положительная тенденция октября по чистой прибыли, то весь финансовый сектор приободрится, а за ним и широкий рынок двинется вверх».