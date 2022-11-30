с. Андреевка, 30 ноября 2022, 17:30 — REGNUM Село Андреевка в ДНР вечером 30 ноября освобождена от ВСУ российскими военными, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что наступление проведено успешно, Андреевку полностью очистили от боевиков ВСУ.
Ранее сообщало ИА REGNUM, что освобождение Андреевки и Перше Травня открывает путь к освобождению Артёмовска.
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