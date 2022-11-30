Наро-Фоминск, Московская область, , 17:21 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил сегодня, 30 ноября, город Наро-Фоминск, где осмотрел спортивный комплекс «Трудовые резервы» после капитального ремонта. Ранее местные жители обратились к главе Подмосковья с просьбой восстановить здание. По словам Андрея Воробьева, для Наро-Фоминска спортивный комплекс очень важен. Это первая в городе спортивная школа, которую посещал едва ли не каждый второй житель. Сейчас здесь установили современное оборудование и работают молодые тренеры. В 2023 году планируется реконструкция футбольного стадиона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел спортивный комплекс «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске после капитального ремонта Пресс-служба правительства Московской области

Воробьев отметил, что со следующего года в Московской области будет запущена масштабная программа капремонта спортивных объектов. В ближайшие пять лет планируется обновление 50 сооружений. Уже в следующем году будут приведены в порядок бассейны в Дмитрове, Сергиевом Посаде, стадионы в Ногинске, Чехове, Королеве и Коломне, а также спортивные комплексы в Балашихе и Химках.

У спортивного комплекса «Трудовые резервы» сложная история. Он был построен в 1975 году и в девяностых годах оказался в частных руках. Порядка 15 лет зданием не занимались — оно было заброшено и стало разрушаться. Три года назад спортивный комплекс выкупили, и он перешел в муниципальную собственность, после чего объект включили в государственную программу «Спорт Подмосковья», в рамках которой провели капитальный ремонт.

В октябре текущего года завершился первый этап капитального ремонта, начатого в январе, — работы выполнили в рекордно короткие сроки. За это время специалисты отремонтировали наружную отделку здания, кровлю и поврежденные кирпичные и бетонные конструкции. Также восстановили систему теплоснабжения. Юных спортсменов спортивный комплекс начал принимать 21 октября.

Спортивный комплекс «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске Пресс-служба правительства Московской области

В спорткомплексе работают два борцовских и хореографический залы, есть просторный зал для гимнастики и еще один — для индивидуальной подготовки. Для юных спортсменов организованы секции по грэпплингу, вольной борьбе, спортивной и художественной гимнастике, куда уже записалось 370 человек.

В спортивном комплексе «Трудовые резервы» работают тренеры, являющиеся настоящими профессионалами своего дела. Многие из них прибыли в Московскую область из других регионов Российской Федерации. В их числе Константин Блошенко — главный тренер по спортивной гимнастике, который приехал в Наро-Фоминск из Белгородской области, чтобы тренировать юных гимнастов. Он — тренер высшей категории, в профессии уже 12 лет. Блошенко отметил, что администрация пошла навстречу при его трудоустройстве: обеспечила хорошие условия, выплачивает компенсацию за аренду жилья.