Москва, 30 ноября 2022, 17:41 — REGNUM Репутации ЕС как надёжной юрисдикции для ведения бизнеса приходит конец, сообщила 30 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова
Мария Захарова
Mid.ru

Комментируя решение Совета ЕС о признании преступлением обхода антироссийских санкций какой-либо из европейских стран, дипломат охарактеризовала случившееся как «двойной правовой произвол». И это не первое решение Брюсселя из серии «псевдоюридических упражнений».

«В случае их реализации всё это, конечно, окончательно хоронит репутацию ЕС как надёжной юрисдикции для ведения бизнеса».
Мария Захарова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение признать уголовным преступлением обход страной Европейского союза антироссийских санкций принято Советом ЕС 28 ноября.

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