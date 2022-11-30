В МИД РФ заявили, что ЕС губит свою репутацию, криминализуя обход санкций
В МИД РФ заявили, что ЕС похоронил свою репутацию криминализацией обхода санкций
Москва,
30 ноября 2022, 17:41 — REGNUM Репутации ЕС как надёжной юрисдикции для ведения бизнеса приходит конец, сообщила 30 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя решение Совета ЕС о признании преступлением обхода антироссийских санкций какой-либо из европейских стран, дипломат охарактеризовала случившееся как «двойной правовой произвол». И это не первое решение Брюсселя из серии «псевдоюридических упражнений».
«В случае их реализации всё это, конечно, окончательно хоронит репутацию ЕС как надёжной юрисдикции для ведения бизнеса».
Мария Захарова
Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение признать уголовным преступлением обход страной Европейского союза антироссийских санкций принято Советом ЕС 28 ноября.
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История вопроса
Формально Европейский союз был создан при подписании Маастрихского договора в 1992 году, но ему предшествовали несколько ступеней интеграции, начиная с создания в 1951 году Европейского объединения угля и стали.
Евросоюз явился воплощением старой идеи Соединённых Штатов Европы, но при этом от североамериканского прототипа имеются значительные отличия. США созданы на «пустом месте» и там существует единая политическая нация. В Европе каждое государство строит свою национальную идентичность на отличиях от соседей и на исторических мифах, важной частью которых являются войны с ними. Из-за этого европейская интеграция забуксовала на уровне экономической, и реальной политической интеграции нет.
Такая половинчатая ситуация не может сохраняться вечно, вопрос лишь в том, куда пойдёт динамика, в сторону дальнейшей интеграции, или к развалу союза. Положение усугубляется двумя факторами. Во-первых, Евросоюз создавался в период эйфории от победы над идеологическим противником (СССР) и в его архитектуру было опрометчиво заложено предположение о том, что процветание и экономический рост будут вечными. Из-за этого не прописаны процедуры выхода из союза и другие антикризисные механизмы. Во-вторых, из-за того, что включение новых стран в Евросоюз трактуется как признак успеха, новых членов принимают в союз без достаточных на то оснований.
В результате кризисных явлений в мировой экономике в Евросоюзе проявились проблемы, неизбежные для объединения экономик с разным уровнем развития. Несмотря на все идеологические заклинания о «вечности» Евросоюза, в разных странах нарастает недовольство брюссельской бюрократией, разговоры о том «кто кого кормит». Всё это ведёт к росту национализма и повышению популярности так называемых «евроскептиков».
Неангажированные аналитики предсказывают в ближайшей перспективе переформатирование Евросоюза, которое просто замаскирует его фактический распад. При этом возможны различные альянсы между бывшими членами Евросоюза.